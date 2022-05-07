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全大運求新鮮 王星皓參賽200公尺仰式摘銀

2022/5/7 21:10
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（中央社記者龍柏安台北7日電）混合4式當中，東京奧運泳將王星皓最弱的就是仰式，今年全國大專校院運動會他卻意外參戰200公尺仰式，理由只是單純圖個新鮮，就算以2分06秒15摘銀，他依舊覺得很樂。

王星皓是台灣男子200、400公尺混合式，以及400公尺自由式與4x200公尺自由式接力4項全國紀錄保持人，他在111年全國大專校院運動會除固守兩個混合式的主項，最後的個人項目竟挑了大家都想不到的200公尺仰式。

莊沐倫是國內仰式一哥，手上保有50、100、200公尺3項仰式全國紀錄，他承認，聽到王星皓參戰時有些意外，「我沒問他原因，但也沒想太多」。最後莊沐倫在200仰以2分02秒31奪金。

王星皓承認，為了不和主項200、400混合式衝突，他選擇其實很有限，去年他在400自輸給黃國庭，今年也想說換個項目試試看，他說：「這個成績有比預期好一點，昨天試游本來還覺得有點累。」

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昨天杭州亞運和成都世大運先後宣布延至明年舉辦，王星皓表示，對此他是喜憂參半，憂的是原本設定好的目標一下子全被打亂，喜的是他立刻有了新的計畫，「就是拔智齒」。

王星皓搞笑地說，近來開始長智齒讓他有些困擾，除了會痛，也害他經常咬到，他又擔心拔牙有傷口，訓練會受影響，所以只好暫緩，如今比賽確定順延，「等全大運結束休息幾天，我就要去拔牙」。（編輯：唐聲揚）1110507

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