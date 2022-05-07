水溫太低蝶王凍未條 王冠閎全大運100蝶仍摘金

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（中央社記者龍柏安台北7日電）氣溫今天超過攝氏30度，泳池水溫卻僅24度，讓「蝶王」王冠閎在水裡力量有些推不開，就算他依舊率先觸壁，在今年全大運男子100蝶摘金連霸，但53秒31的成績他很不滿意。

東京奧運國手、台灣「蝶王」王冠閎，今天在111年全國大專校院運動會男子100公尺蝶式項目亮相，就算大會宣布閉門比賽，不開放觀眾進場觀賽，但王冠閎一出場，池邊卻塞滿觀戰的選手，也展現他的超高人氣，他在一路領先優勢下奪冠，臉上卻沒有太多喜色。

王冠閎透露，今年全大運他原本當成成都世界大學運動會的前哨戰，也設定要游進53秒內，沒想到最後的成績和他預期有很大落差，而他保有的全國紀錄是52秒19。

事實上，包括成都世大運與年底的杭州亞運，都在昨天宣布順延至明年舉辦，王冠閎承認，這項消息傳出的確有些打亂他的目標，不過他也搞笑地說：「延後也好啦，畢竟現在疫情這麼嚴重，真的去比，心理也會有些怪怪的。」

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王冠閎的指導教練黃智勇表示，由於比賽池的水溫低了一點，所以愛徒在水裡有些推不動，不過他也強調，全大運是今年王冠閎所參加的第1場個人賽，因為3月參加的春季游泳錦標賽，「那時冠閎只有參加接力。」

隨著亞運和世大運順延，黃智勇透露，等全大運結束後，訓練內容將會進行微調，可能水中的訓練會減少一些，反而是一些其他的陸上訓練會增加，他也舉例：「像冠閎很喜歡的羽球、籃球，就能讓他多打一些。」（編輯：陳政偉）1110507