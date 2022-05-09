台灣男團擊敗德國收2連勝 晉級湯姆斯盃8強

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在周天成（圖）、「麟洋配」、王子維接力上陣下，台灣羽球男團9日在湯姆斯盃小組賽以5比0橫掃德國，闖進8強。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣羽球男團今天在湯姆斯盃小組賽延續昨天勝利方程式，由周天成、「麟洋配」、王子維搶下前3點，且後2點也到手，以5比0橫掃德國，與印度同樣2連勝，雙雙闖進8強。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，台灣男團這次湯姆斯盃與印度、德國、加拿大同在C組，首戰以5比0橫掃加拿大後，今天與德國交手，前3點安排與首戰相同。

世界排名第4的周天成今天遭遇苦戰，歷經3局才脫困，以20比22、21比15、21比14力退魏斯基申（Max Weisskirchen），有驚無險搶下第一點。

第2點的東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋連2局都上演逆轉秀，以21比16、21比18擊敗賽德（Marvin Seidel）與佛克爾（Jan Colin Voelker）。

台灣男團在以2比0聽牌後，「羽球王子」王子維接力上陣，歷經86分鐘、3局激戰，才以15比21、21比18、21比16扳倒雪佛（Kai Schaefer），幫助台灣隊提前取勝。

單、雙打共5點賽事，先取得3勝者勝出，但小組賽須打完5點，台灣男團後續2點派出「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯、男單好手廖倬甫應戰，都苦戰3局，才以2比1勝出。

台灣男團今天以5比0收拾德國，加上同組印度今天同樣以5比0橫掃加拿大，雙雙收下小組賽2連勝，因此均提前晉級8強，兩隊將在11日交手，爭奪分組第一。（編輯：張雅淨）1110509