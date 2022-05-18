林郁婷東奧失利後東山再起 挺進拳擊世錦賽決賽

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台灣拳擊女將林郁婷（中）16日在女子拳擊世錦賽57公斤級4強賽，以5比0擊敗哈薩克女將伊布拉吉穆瓦。圖為賽前訓練照片。（教練曾自強提供）

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（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣拳擊女將林郁婷在去年東京奧運慘跌一跤，今天她在女子拳擊世錦賽57公斤級4強賽，以5比0淘汰哈薩克的伊布拉吉穆瓦、重返金牌戰，證明了她的拳頭並沒有生鏽。

2022女子拳擊世界錦標賽今年在土耳其的伊斯坦堡舉行，台灣共派出7名女將參賽，其中包括4名去年東京奧運國手，僅林郁婷隻身挺進4強，今晚她再次成功闖關，是生涯繼2018年印度新德里世錦賽後，第2度叩關金牌戰。

林郁婷曾在2018年世錦賽女子54公斤級奪金，世界排名也一度攻上世界第1，背負奪金期待的她出征東京奧運，卻意外在首役16強出局，賽後她承認失望，但也選擇勇敢面對失利，今年世錦賽則是她東山再起的舞台。

今天57公斤級4強賽，林郁婷面對哈薩克女將伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），開局對手攻勢猛烈，林郁婷則採取守勢伺機突擊。

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沒想到對方為箝制林郁婷的攻擊，一旦近身就透過扭抱、夾手來阻止林郁婷出拳，也導致比賽節奏斷斷續續，不少在觀看線上直播的外國網友也留言批評：「是在打摔角還是在打拳擊。」

所幸林郁婷沒受對手「怪招」影響，仍透過精準、有效率出拳拿下分數，前兩回合打完，她都取得領先，最後一回合她穩紮穩打，最終以5比0完勝對手，明天將與東京奧運銅牌名將、義大利的特斯塔（Irma Testa）對決爭金。（編輯：張雅淨）1110518