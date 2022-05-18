曹祐齊生涯初登板先發3局 爸爸曹竣崵很緊張

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中職味全龍隊18日在澄清湖棒球場對上富邦悍將隊的賽事，推出年僅19歲的曹祐齊一軍生涯初登板，主投3局失3分包含2責失分。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年5月18日

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職味全龍隊投手曹祐齊今天生涯初登板，投3局失3分（2責失），由於退場時球隊落後，無緣勝投。曹祐齊的爸爸曹竣崵不但到場為兒子加油，還客串講評，坦言很緊張。

中職味全龍隊今天在澄清湖棒球場對上富邦悍將的賽事，推出年僅19歲的曹祐齊一軍生涯初登板，他是去年味全龍選秀第2指名。曹祐齊是前職棒球星「大帥」曹竣崵的兒子，曹竣崵今天也帶著全家到場為兒子加油。

曹祐齊在2局上被張進德、陳真敲安打，加上投出觸身球，面臨滿壘危機，不過最後解決莊韋恩化解，沒有掉分；3局上則是被申皓瑋、范國宸、蔣智賢、陳真接連敲安打掉3分。

雖然3局下味全反攻1分，不過曹祐齊退場時球隊以1比3落後。總計曹祐齊用61球投3局，被敲6支安打，投2次觸身球保送、2次三振，失掉3分含2分責失。

曹祐齊的爸爸曹竣崵特別在第4局「客串」半局的球評，講評兒子的表現，他笑說：「真的有點緊張，當球迷看球可能不緊張，但因為投手丘上是自己小孩，格外緊張，心跳很快。」

談到兒子的表現，曹竣崵指出，曹祐齊這場比賽取得好球的能力是夠的，但因為好壞球比較明顯，壞球沒有引誘性，「取得好球數後如何解決打者，這是每個投手需要去面對的。」

曹竣崵也說，相信投這3局對曹祐齊的成長一定有很大幫助，「如果要想辦法把職業生涯拉長，每次投球都要有收穫，要知道過程中自己發生什麼狀況，接下來練習如何修正，這是職棒球員要去做的。」（編輯：張雅淨）1110518