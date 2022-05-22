林子偉兩度幫球隊超前比數 本季第2轟出爐[影]

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旅美大都會隊野手林子偉在小聯盟3A出賽打擊有表現，兩度幫球隊超前比數，延長賽10局敲出2分砲，個人本季第2轟出爐。（圖取自facebook.com/LinTzuWeiTzunami）

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）旅美大都會隊野手林子偉在小聯盟3A出賽打擊有表現，兩度幫球隊超前比數，延長賽10局敲出2分砲，個人本季第2轟出爐，但球隊延長賽11局仍以11比12不敵多倫多藍鳥隊。

林子偉今年球季效力美國職棒紐約大都會隊，4月因為腿部拉傷被放入傷兵名單，直到5月11日才被移出傷兵名單、升上小聯盟3A持續出賽，近期手感升溫，16日敲出本季首轟，今天出賽再開轟。

大都會隊3A今天與多倫多藍鳥隊3A交手，林子偉先發打6棒、守游擊，今天2局敲出游擊方向滾地球出局，5局吞下三振，7局敲出右外野方向平飛球出局。

大都會隊7局打完2比7落後，8局上有攻勢，羅德里格斯（Manny Rodriguez）敲出3分砲，再靠著保送、安打、野手選擇、失誤攻佔得點圈，狄尼（Nick Dini）適時安打、一棒2分幫助球隊扳平比數，林子偉敲出二壘方向滾地球，送回球隊超前分，靠著野手選擇上壘但被牽制出局，大都會隊再靠著失誤多跑回1分。

藍鳥隊8局下追回2分、9比9扳平比數，兩隊9局打完僵持不下，突破僵局制延長賽第10局上，2人出局後，林子偉開轟、2分砲幫助球隊又取得領先，但10局下藍鳥隊再度扳平比數，延長賽11局下，藍鳥隊靠著再見失誤以12比11拿勝。

林子偉今天總計5打數敲出1轟，貢獻3分打點，有1得分，賽後打擊率1成76，近期出賽長打表現不錯。（編輯：陳仁華）1110522