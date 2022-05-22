王勝偉開轟、陳仕朋好投 悍將橫掃桃猿3連勝

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中華職棒富邦悍將隊22日以5比2擊敗樂天桃猿隊，先發投手陳仕朋（圖）主投6.2局失1分自責分，幫助球隊獲勝，拿下本季個人首勝，也拿下單場MVP。中央社記者張新偉攝 111年5月22日

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職富邦悍將隊擺脫開季大低潮，今天與樂天桃猿隊交手，王勝偉睽違638天開轟，單場2安3打點、手感火燙，陳仕朋6.2局失1分優質先發，以5比2系列賽橫掃桃猿隊、拿下3連勝。

中華職棒富邦悍將隊今年開季並不順利，但近期團隊戰績有起色，20日起作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，賽前拿下2連勝。

悍將隊今天開賽積極搶分，1局靠著莊韋恩安打、失誤上到二壘，再靠著犧牲短打、高飛犧牲打先馳得點。悍將隊2局靠著葉竹軒內野安打、戴培峰二壘打再拿1分，王勝偉開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距。

悍將4局靠著陳真安打、滾地球推進，王勝偉敲出中外野方向安打、送回團隊第5分。王勝偉今天單場3打數敲出2支安打、個人本季首轟出爐，貢獻3分打點，這發全壘打也是繼2020年8月22日後、睽違638天王勝偉再於一軍開轟。

悍將隊先發投手陳仕朋今天表現亮眼，前6局有效壓制桃猿隊打線，直到7局2人出局後接連被敲安打失掉1分退場。

陳仕朋今天總計用106球投6.2局，被敲出5支安打，投出4次三振，失掉1分責失分、本季首勝終於開張，也拿下單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊8局再起攻勢，靠著成晉安打、林泓育獲得觸身球保送，再靠著趁傳、高飛犧牲打跑回第2分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。（編輯：張雅淨）1110522

中華職棒富邦悍將隊22日在樂天桃園球場以5比2擊敗主場的樂天桃猿隊，2局上悍將隊戴培峰擊出中外野方向二壘安打，帶有1分打點，幫助球隊擴大領先。中央社記者張新偉攝 111年5月22日

中華職棒富邦悍將隊擺脫開季大低潮，22日與樂天桃猿隊交手，王勝偉睽違638天開轟，單場2安3打點、手感火燙，陳仕朋6.2局失1分優質先發，以5比2系列賽橫掃桃猿隊、拿下3連勝。賽後選手在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年5月22日

中華職棒富邦悍將隊22日作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，悍將隊王勝偉單場3打數敲出2支安打，包含1發2分砲，共打下3分打點，幫助球隊以5比2擊敗樂天桃猿。中央社記者張新偉攝 111年5月22日

中華職棒富邦悍將隊22日在樂天桃園球場以5比2擊敗主場樂天桃猿隊，悍將王勝偉（前右，3號）2局上敲出2分砲，幫助球隊擴大領先，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 111年5月22日

中職富邦悍將隊22日與樂天桃猿隊交手，以5比2系列賽橫掃桃猿隊、拿下3連勝。先發投手陳仕朋（右）表現亮眼，總計用106球投6.2局，被敲出5支安打，投出4次三振，失掉1分責失分、本季首勝終於開張，也拿下單場最有價值球員（MVP）。中央社記者張新偉攝 111年5月22日