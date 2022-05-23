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捷克女將卡雷茨科娃法網衛冕夢碎 首輪慘遭淘汰

2022/5/23 23:49
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（中央社巴黎23日綜合外電報導）在法國網球公開賽尋求衛冕的捷克女將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今天在首輪比賽遇上法國小將派瑞（Diane Parry），結果以6比1、2比6、3比6遭到淘汰。

卡雷茨科娃在2021年法網女單決賽時，擊敗俄羅斯的帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova），拿下第一個大滿貫比賽冠軍。由於肘部受傷，卡雷茨科娃自2月以來沒參加過任何比賽，便來到巴黎羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）。

面對世界排名第97的派瑞，26歲的卡雷茨科娃輕而易舉拿下第一盤。對19歲的派瑞來說，這是她職業生涯首次面對世界排名前10名的對手。

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卡雷茨科娃第2盤一開始也銳不可擋，取得2比0領先，但隨後失誤連連，讓對手連下6局，以6比2拿下這一盤。輸掉第2盤後，卡雷茨科娃休息了很長的時間，引發觀眾不滿，在她回到場上時，噓聲四起。

第3盤，卡雷茨科娃力圖振作，但在觀眾「派瑞！派瑞！」的加油聲中，以3比6落敗，從而被淘汰出局。派瑞賽後受訪時稱，她一直夢想能參加法網，並得到法國觀眾支持。她說：「今天明顯是他們把我推向勝利。現在我是最快樂的人。」 （譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110523

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