曾俊欣遭索沙逆轉 法網男單首輪止步

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（中央社記者龍柏安台北24日電）7年來台灣男單球員在法國網球公開賽的第1勝，曾俊欣讓大家看到了希望，可惜他在2比1領先優勢下沒能一鼓作氣，最終以2比3遭葡萄牙好手索沙逆轉，抱憾止步。

網壇4大滿貫賽之一的法國網球公開賽，是唯一紅土賽，也是台灣男網球員最難攻克的場地之一，過去只有退役球星盧彥勳曾在2013、2015年兩度闖進第2輪，曾俊欣今天以7比6（5）、1比6、6比4、1比6、4比6不敵索沙（Joao Sousa），未能追平前人的腳步。

今年從會外賽連闖3關拿下會內門票的曾俊欣，是台灣第4名挺進法網會內男單的選手，青少年時期曾高居世界第1的他，在2018年法網青少年組男單奪冠，當年與何承叡聯手的男雙也拿下亞軍，在紅土作戰能力並不差。

曾俊欣首輪對手是排名63、近況超夯的葡萄牙好手索沙，雙方曾在2019年邁阿密網賽交鋒，當時曾俊欣以直落二吞敗。

生涯共拿下4座ATP冠軍的索沙，上週剛在日內瓦紅土賽打進男單壓軸決賽，最終雖名列亞軍，但狀況正好；目前排名來到109的曾俊欣也不好惹，全場比賽不斷給索沙帶來麻煩。

首盤曾俊欣共逼出對手6個破發點，可惜都沒能掌握，雙方一路纏鬥至6比6，搶7大戰中曾俊欣再和對手打成5比5平，他先是靠著一次對角加壓取得盤末點，再靠著底線抽球拿下關鍵分，先以7比5拿下。

首盤發球局全部守下的曾俊欣，次盤意外全失守，他僅在第2局回破對手發球局，打成1比1平，接下來一口氣連丟5局，以1比6讓出。

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戰局遭對手扳平，曾俊欣氣勢不受影響，第3盤開賽他就兩度成功破發，取得3比1領先，接下來雙方一路僵持，第10局曾俊欣成功化解破發危機，最終以6比4拿下，再以2比1超前。

可惜曾俊欣沒能乘勝追擊，第4盤又以1比6棄守，決勝盤前8局打完雙方4比4打平，關鍵的第9局曾俊欣連續3次回擊出界，讓對手破發超前並取得「聽牌」，最後也無法將戰線延長，最終以4比6丟掉決勝盤，無緣晉級。（編輯：唐聲揚）1110524