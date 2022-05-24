曾俊欣力拼5盤打到大腿抽筋 法網首役遭逆轉

（中央社記者龍柏安台北24日電）歷經4小時23分鐘、5盤馬拉松式大戰，台灣網球小將曾俊欣在法國網球公開賽男單首輪以2比3遭葡萄牙好手索沙逆轉。他透露，最後大腿有些抽筋導致身體不協調才吞敗。

網壇4大滿貫賽之一的法國網球公開賽是唯一紅土賽，曾俊欣今天以7比6（5）、1比6、6比4、1比6、4比6不敵世界排名63的索沙（Joao Sousa），與生涯大滿貫會內賽首勝擦身而過。

曾俊欣透露，紅土是他的優勢，上場前也告訴自己，要善用自己武器，相信有很大機會可迎來勝利，沒想到一下場首盤就和對手陷入對峙，消耗了他很多體力才拿下，事實上首盤兩人就鏖戰超過1小時。

今天勝負分水嶺是在決勝盤的第9局，當時曾俊欣連續3次回擊出界，才讓對手破發取得關鍵超前，導致最終輸掉比賽。賽後他透露，其實第5盤的第6局，他大腿就出現小抽筋，因此後面幾局身體也出現不太協調的狀況。

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這場比賽曾俊欣從領先到被扳平，超前後又被對手扯平，他表示，第2盤自己發球有些不穩，一下場就被對手破發，才引發後續亂流，至於第4盤則是戰術執行不夠徹底，他希望把球的落點拉開，調動對手跑動，回擊卻老落在中場，也讓對手打出自信。

雖然沒能如願拿下法網會內賽首勝，不過曾俊欣並不氣餒，他認為這是一次非常好的經驗，也讓他知道自己在大賽中還缺少什麼。他不忘感謝自己的團隊、家人與幫他加油打氣的朋友們，並期許在接下來草地賽的溫布頓網球錦標賽能夠打出更好成績。（編輯：林治平）1110524