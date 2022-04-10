曾俊欣穆西亞網賽男單封王 奪第3座ATP挑戰賽冠軍

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台灣網球好手曾俊欣在西班牙穆西亞挑戰賽男單決賽勝出，收下生涯第3座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽冠軍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣網球好手曾俊欣今天在西班牙穆西亞挑戰賽男單決賽全場3度攻破對手發球局，以6比4、6比1橫掃斯洛伐克選手貢博斯，生涯第3度高舉世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單金盃。

世界排名第140的曾俊欣儘管先前傳出澳洲網球公開賽前曾COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，但本季狀況依舊不錯，本週征戰西班牙穆西亞（Murcia）、參加世界職業網球協會（ATP）挑戰賽，以一盤未失之姿，搶下本季第3張挑戰賽決賽門票，將尋求生涯ATP挑戰賽第3冠。

曾俊欣男單決賽對手為大會頭號種子、世界排名第110名的斯洛伐克選手貢博斯（Norbert Gombos），雙方曾在2019年交手，曾俊欣當時以直落二吞敗。

今天雙方開賽僵持不下，一路互保，曾俊欣盤末攻破對方發球局，打破僵局，首盤以6比4先下一城。

曾俊欣次盤乘勝追擊，盤中、盤末兩度破發得手，一口氣連拿5局，以6比1帶走勝利，抱走冠軍。

這也是曾俊欣繼馬亞網球挑戰賽、印度班加羅爾挑戰賽登頂後，生涯第3度勇奪世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍。（編輯：卞金峰）1110410