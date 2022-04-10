更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

曾俊欣穆西亞網賽男單封王 奪第3座ATP挑戰賽冠軍

2022/4/10 19:39（4/10 20:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣網球好手曾俊欣在西班牙穆西亞挑戰賽男單決賽勝出，收下生涯第3座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽冠軍。（中央社檔案照片）
台灣網球好手曾俊欣在西班牙穆西亞挑戰賽男單決賽勝出，收下生涯第3座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽冠軍。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣網球好手曾俊欣今天在西班牙穆西亞挑戰賽男單決賽全場3度攻破對手發球局，以6比4、6比1橫掃斯洛伐克選手貢博斯，生涯第3度高舉世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單金盃。

世界排名第140的曾俊欣儘管先前傳出澳洲網球公開賽前曾COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，但本季狀況依舊不錯，本週征戰西班牙穆西亞（Murcia）、參加世界職業網球協會（ATP）挑戰賽，以一盤未失之姿，搶下本季第3張挑戰賽決賽門票，將尋求生涯ATP挑戰賽第3冠。

曾俊欣男單決賽對手為大會頭號種子、世界排名第110名的斯洛伐克選手貢博斯（Norbert Gombos），雙方曾在2019年交手，曾俊欣當時以直落二吞敗。

今天雙方開賽僵持不下，一路互保，曾俊欣盤末攻破對方發球局，打破僵局，首盤以6比4先下一城。

曾俊欣次盤乘勝追擊，盤中、盤末兩度破發得手，一口氣連拿5局，以6比1帶走勝利，抱走冠軍。

這也是曾俊欣繼馬亞網球挑戰賽、印度班加羅爾挑戰賽登頂後，生涯第3度勇奪世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍。（編輯：卞金峰）1110410

延伸閱讀
比賽回顧》曾俊欣勇奪首座ATP挑戰賽男單冠軍 逆轉勝地主選手比賽回顧》曾俊欣奪ATP挑戰賽第2冠 世界排名可望締造生涯新高不滿遭觀眾狂噓而賞對手巴掌 法網球小將為失控道歉球后巴蒂宣布退休 25歲放下球拍追逐夢想發球有突破 曾俊欣曝再奪ATP挑戰賽冠軍關鍵
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載