曾俊欣勇奪首座ATP挑戰賽男單冠軍 逆轉勝地主選手
2021/12/19 22:33（12/19 22:37 更新）
曾俊欣（圖）台灣時間19日在葡萄牙舉行的馬亞網球挑戰賽第2站逆轉擊敗地主選手波黑斯，勇奪首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣網球好手曾俊欣今天在葡萄牙舉行的馬亞網球挑戰賽第2站，以5比7、7比5、6比2逆轉地主選手波黑斯（Nuno Borges），勇奪首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍。
現年20歲的曾俊欣
曾拿下網壇4大滿貫賽的法國網球公開賽以及溫布頓網球錦標賽青少男冠軍，曾獲選為2018年青少男世界冠軍，因靠著父母在夜市擺糖葫蘆攤，供他學打球，而擁有「夜市球王」的稱號。
曾俊欣小檔案
2001年8月8日生、2015年在歐洲最大的青少年賽事Les Petits As（Small Champions）少年網球賽奪冠，賽史33年中唯一贏得此榮銜的亞洲人，從此一戰成名。
父母親在新北市永和的樂華夜市擺攤賣糖葫蘆供他學球，被封為台灣「夜市球王」。他和瑞士名將費德瑞（Roger Federer）同一天生日，視日本好手錦織圭為偶像。<
大滿貫單打成績：2018年、法網青少年冠軍、澳網青少年亞軍、溫網青少年冠軍、美網青少年4強
資料來源：ITF官網維基百科
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目前世界排名第232的曾俊欣，本週一路過關斬將挺進馬亞網球挑戰賽第2站決賽，連2週躋身決賽行列，對手為排名210名的地主葡萄牙選手波黑斯。
曾俊欣今天開賽率先攻破對手發球局，但盤末未能守住領先優勢，發球局連續失守，首盤以5比7讓出。
雙方次盤互破後，曾俊欣沉穩應對，第11局破發得手，打破僵局，以7比5扳回一城。
關鍵決勝盤，曾俊欣延續氣勢，連續破發成功，以4比1領先，面對對手試圖抵抗、化解1個賽末點，曾俊欣頂住壓力，以6比2迎接勝利，不僅拿下個人生涯首座ATP挑戰賽單打冠軍，且可望取得2022年澳洲網球公開賽男單會外賽門票。（編輯：陳仁華）1101219
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