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塞爾維亞發行郵票 表揚世界球王喬帥網壇成就

2021/12/18 16:32（12/18 16:56 更新）
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塞爾維亞國家郵政局發行了一系列郵票，表揚網壇世界球王喬科維奇。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）
塞爾維亞國家郵政局發行了一系列郵票，表揚網壇世界球王喬科維奇。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）
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（中央社貝爾格勒17日綜合外電報導）法新社報導，塞爾維亞國家郵政局發行了一系列郵票，表揚網壇世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），這些郵票以他及其體育成就為特色。

塞爾維亞國家郵政局昨天在一場喬科維奇出席的活動上，贈予他以「網球：喬科維奇，世界第一網球拍」為題的郵票。

喬科維奇今天推文表示：「很榮幸收到屬於我的塞爾維亞郵票。感謝我慷慨的國家，贈送這份難得的禮物！我愧不敢當！！」

塞爾維亞國家郵政局表示，這是該單位首次以郵票紀念運動員，並在聲明中指出「這些郵票描繪一名運動員…他是當今最佳網球選手，且是塞爾維亞體育史上最佳運動員」。

這份聲明也提及喬科維奇的教育基金會，稱他是一名「偉大人文主義者及慈善家」，並提到他「在塞爾維亞各地幫助重建48所幼兒園，並且協助逾2200名教師的工作」 。

這些郵票以喬科維奇及其體育成就為特色，特別是他在350週期間排名世界第一，拿下20座大滿貫冠軍及37座ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP World Tour Masters 1000）冠軍。（譯者：陳正健）1101218

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