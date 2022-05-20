曾俊欣搶下法網會內賽門票 台灣男網史第4人

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（中央社記者龍柏安台北20日電）台灣網球好手 曾俊欣 曾俊欣小檔案 2001年8月8日生、2015年在歐洲最大的青少年賽事Les Petits As（Small Champions）少年網球賽奪冠，賽史33年中唯一贏得此榮銜的亞洲人，從此一戰成名。 父母親在新北市永和的樂華夜市擺攤賣糖葫蘆供他學球，被封為台灣「夜市球王」。他和瑞士名將費德瑞（Roger Federer）同一天生日，視日本好手錦織圭為偶像。< 大滿貫單打成績：2018年、法網青少年冠軍、澳網青少年亞軍、溫網青少年冠軍、美網青少年4強 資料來源：ITF官網維基百科 看更多 關閉 ，今天在法國網球公開賽會外賽最後一戰，以6比3、6比3擊敗德國好手史特比，如願搶下後天開打的法國網球公開賽會內賽門票。

2022法國網球公開賽將於22日點燃戰火，這也是網壇年度四大滿貫賽的第2戰，今天進行會外賽最終回，曾俊欣順利晉級後，也成為台灣男網史上，繼王宇佐、盧彥勳與莊吉生之後，第4名闖進法網會內賽的台灣球員。

曾俊欣在今年法網會外賽狀態絕佳，3輪都以一局未失的完美表現闖關，首輪先以6比1、6比1拍落法國19歲小將卡左（Arthur Cazaux），次輪則再以直落二淘汰自家同胞莊吉生，最後一關則是遭遇世界排名210的31歲德國好手史特比（Cedrik-Marcel Stebe）。

由於這場比賽因雨延誤了2個多小時才開打，首盤雙方仍在暖機適應，也形成破發大戰，前7局雙方合計演出4次破發，所幸曾俊欣調整速度更快，他在第8局再次破發後取得5比3領先，接下來成功守住發球局，以6比3率先拿下。

次盤戰局截然不同，前兩局打完雙方以1比1扯平，接下來曾俊欣先破再保，連拿2局取得3比1超前。

陷入淘汰危機的史特比，使盡全力掙扎，一路固守發球局，第9局甚至成功化解3個賽末點，試圖延長戰線，所幸曾俊欣成功把握第4個賽末點，以6比3淘汰對手，如願搶下會內賽入場券。（編輯：屈享平）1110520