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發球有突破 曾俊欣曝再奪ATP挑戰賽冠軍關鍵

2022/4/10 22:37
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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣網球好手曾俊欣今晚在穆西亞挑戰賽男單決賽直落二橫掃斯洛伐克選手貢博斯，奪第3座ATP挑戰賽冠軍。他分享奪冠關鍵，除了決賽展現最佳一面外，在發球上也有很大突破。

世界排名第140的曾俊欣本週前進在西班牙舉行的世界職業網球協會（ATP）穆西亞（Murcia）挑戰賽，勇闖決賽，今天與大會頭號種子、世界排名第110名的貢博斯（Norbert Gombos）爭冠。

從首盤戰況一度膠著，曾俊欣次盤擺脫對手糾纏，全場3度攻破對手發球局，最終以6比4、6比1擊敗貢博斯，生涯第3座ATP挑戰賽男單冠軍到手。

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曾俊欣賽後對外分享這次比賽的心路歷程，「從第1、2輪開始的時候，自己的鬥志和意志力有點消沉，到第3輪之後和心理老師莊艷惠討論2個小時，終於在4強的時候把自己的心態調整到一個最佳狀態。」

曾俊欣透露，他在決賽的發球上有很大的突破，「過往在遇到這種強勢型對手的時候往往會被破發很多次，今天真的是有把自己最好的一面發揮出來」。他也開心地直呼，這次勝利，對他而言意義重大。（編輯：管中維）1110410

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