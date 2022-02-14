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曾俊欣澳網前曾確診 ATP挑戰賽奪冠意義大

2022/2/14 08:34（2/14 09:46 更新）
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台灣網球好手曾俊欣征戰印度，參加世界職業網球協會（ATP）班加羅爾（Bengaluru）挑戰賽，13日晚間封王，第2座ATP挑戰賽男單冠軍入袋，他透露，先前曾確診，澳網前一天才解除隔離，而澳網會內賽首戰狀況不佳，這次奪冠對他意義重大。（曾育德提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月14日
台灣網球好手曾俊欣征戰印度，參加世界職業網球協會（ATP）班加羅爾（Bengaluru）挑戰賽，13日晚間封王，第2座ATP挑戰賽男單冠軍入袋，他透露，先前曾確診，澳網前一天才解除隔離，而澳網會內賽首戰狀況不佳，這次奪冠對他意義重大。（曾育德提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月14日
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣網球好手曾俊欣昨晚在班加羅爾挑戰賽封王，第2座ATP挑戰賽男單冠軍入袋，他透露，先前曾確診，澳網前一天才解除隔離，而澳網會內賽首戰狀況不佳，這次奪冠對他意義重大。

曾俊欣

曾俊欣小檔案

2001年8月8日生、2015年在歐洲最大的青少年賽事Les Petits As（Small Champions）少年網球賽奪冠，賽史33年中唯一贏得此榮銜的亞洲人，從此一戰成名。

父母親在新北市永和的樂華夜市擺攤賣糖葫蘆供他學球，被封為台灣「夜市球王」。他和瑞士名將費德瑞（Roger Federer）同一天生日，視日本好手錦織圭為偶像。<

大滿貫單打成績：2018年、法網青少年冠軍、澳網青少年亞軍、溫網青少年冠軍、美網青少年4強

資料來源：ITF官網維基百科

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這次征戰印度，參加世界職業網球協會（ATP）班加羅爾（Bengaluru）挑戰賽，挺進決賽，連續3場挑戰賽都成功叩關冠軍賽，曾俊欣昨晚男單冠軍賽以6比4、7比5擊敗克羅埃西亞選手高約（Borna Gojo），收下個人生涯第2座ATP挑戰賽冠軍，這也是他繼去年12月馬亞網球挑戰賽第2站拿下冠軍後，再次高舉金盃。

曾俊欣先前靠著ATP挑戰賽首冠，獲得澳洲網球公開賽外卡門票，可惜在澳網男單首輪止步，他昨晚賽後首度對外透露曾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的消息。

「去年11月份跟新教練本尼（Benny）合作，他很懂我。」曾俊欣透露，「我們做了幾週的訓練，在12月份我拿了第一個挑戰賽冠軍後，我們繼續了幾週練習、準備澳網。」

曾俊欣回憶起當時技術與信心處於高峰，期待在澳網有好表現，他透露，在抵達澳洲的第5天，原先預計參加一場ATP 250的巡迴賽，賽前按規定需要做檢測，被檢測出確診，因此錯過那場比賽。

直到澳網比賽前一天才解除隔離，曾俊欣坦言，當時狀況不好，「前一段時間好不容易建立的信心、球技消失了」。

在輸掉澳網第一場會內賽後，曾俊欣提醒自己盡快調整，以面對接下來的賽事，「我要求自己盡快把隔離期間受到的影響減到最低，教練團擔心可能影響會數個月」。

這次能奪下班加羅爾挑戰賽冠軍，曾俊欣認為，對他而言意義重大，「雖然發球還未找回來，但我在正確的路上」。（編輯：張雅淨）1110214

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