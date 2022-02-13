曾俊欣奪ATP挑戰賽第2冠 世界排名可望締造生涯新高
（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣網球好手曾俊欣今天在印度班加羅爾挑戰賽次盤面對對手頑強抵抗，及時穩住陣腳，最終以6比4、7比5擊敗克羅埃西亞選手高約，收下生涯第2座ATP挑戰賽男單冠軍。
曾俊欣小檔案
2001年8月8日生、2015年在歐洲最大的青少年賽事Les Petits As（Small Champions）少年網球賽奪冠，賽史33年中唯一贏得此榮銜的亞洲人，從此一戰成名。
父母親在新北市永和的樂華夜市擺攤賣糖葫蘆供他學球，被封為台灣「夜市球王」。他和瑞士名將費德瑞（Roger Federer）同一天生日，視日本好手錦織圭為偶像。<
大滿貫單打成績：2018年、法網青少年冠軍、澳網青少年亞軍、溫網青少年冠軍、美網青少年4強
資料來源：ITF官網維基百科
曾俊欣在澳網賽事告一段落後，轉戰印度，這次征戰ATP挑戰賽班加羅爾（Bengaluru）賽事，一路過關斬將、晉級決賽，連續3場挑戰賽都躋身冠軍賽行列，前2次收獲1冠、1亞，今天繼續挑戰金盃。
身高175公分的曾俊欣冠軍賽對手為身高196公分、世界排名第288名克羅埃西亞選手高約（Borna Gojo），雙方曾在去年7月哈薩克的努爾蘇丹挑戰賽碰頭，曾俊欣以直落二落敗，這次再度交手，曾俊欣要報一箭之仇。
雙方歷經開賽互保發球局，曾俊欣第5局率先破發得手，首盤以6比4先下一城。
曾俊欣乘勝追擊，次盤先攻破對手發球局，對手隨後展開反擊，兩度破發成功，曾俊欣在陷入2比5落後情況下，展現韌性，並在盤末還以顏色、連拿5局，最終以7比5勝出，拿下冠軍。
曾俊欣收下生涯第2座ATP挑戰賽男單金盃後，待最新一次世界排名公布後，排名可望締造生涯新高，有機會擠下莊吉生，成為新台灣一哥。（編輯：管中維）1110213
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。