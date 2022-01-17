澳網首輪止步 曾俊欣：發球還有很大進步空間

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台灣網球好手曾俊欣（圖）17日在澳洲網球公開賽男單首輪以直落三不敵德國好手歐特，大滿貫會內賽初體驗告一段落，他分享參賽心得表示，發球還有很大進步空間，接下來將再調整、改進。（曾育德提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月17日

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣網球好手曾俊欣在澳洲網球公開賽男單首輪直落三不敵德國好手歐特，大滿貫會內賽初體驗告一段落，他今天表示，發球還有很大進步空間，希望接下來再調整、改進。

現年20歲的曾俊欣憑藉著去年底在馬亞網球挑戰賽第2站奪冠，收下澳網外卡門票，首度前進大滿貫會內賽，今天澳網男單首輪以4比6、3比6、2比6不敵28歲德國好手歐特（Oscar Otte），挑戰大滿貫首勝失利。

曾俊欣透過錄音分享參賽心得表示，第一次打大滿貫會內賽，賽前很興奮，「我覺得自己在底線算打得滿積極、主動，可是自己在發球上還有很大進步空間」。

面對今天全場7度被對手攻破發球局，曾俊欣坦言，「自己在發球局上，常常有機會讓對手攻擊」，他希望今年可以朝上述方向調整、改進，並感謝球迷的關注和支持。（編輯：張雅淨）1110117