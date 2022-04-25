更多編輯台推薦新聞：
Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看
生活

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？
生活

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市確診通報系統上路 個案自行填寫疫調資料
首頁 / 運動

吳東霖法網會外賽門票入袋 再奪ATP挑戰賽首冠

2022/4/25 14:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣網球好手吳東霖今天在塔拉哈西挑戰賽男單封王，收下個人首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍，而他賽前已確定獲得法網會外賽資格，讓他直呼總算熬到了。

歷經前兩次闖進ATP挑戰賽男單決賽都失利，23歲的吳東霖今天在美國佛羅里達州舉行的ATP塔拉哈西（Tallahassee）挑戰賽決賽把握機會，以6比3、6比4擊敗美國選手莫阿（Michael Mmoh），他自2016年轉戰職業後，終於在今天高舉生涯首座ATP挑戰賽男單金盃，也是台將第5人。

談到決賽對手，吳東霖賽後對外表示，「感覺冥冥之中自有安排」，他透露，14歲時曾與美國選手莫阿交手，儘管當時輸球，但卻讓他萌生說不定自己也有潛力挑戰職業的想法，「這場比賽不管輸或贏，對我來說都是非常特別」。

吳東霖透露，男單決賽登場前，已達到這次出國參賽目標，獲得法國網球公開賽會外賽資格，因此決賽上場時並沒有想太多、打得比較放鬆。

面對台灣網球選手曾俊欣4月上旬剛拿下生涯第3座ATP挑戰賽男單冠軍，吳東霖坦言，曾俊欣的好表現也激勵了他，「讓我越來越相信自己有這樣的潛力，很高興這次總算被我熬到了」。（編輯：屈享平）1110425

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載