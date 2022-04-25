吳東霖法網會外賽門票入袋 再奪ATP挑戰賽首冠

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣網球好手吳東霖今天在塔拉哈西挑戰賽男單封王，收下個人首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍，而他賽前已確定獲得法網會外賽資格，讓他直呼總算熬到了。

歷經前兩次闖進ATP挑戰賽男單決賽都失利，23歲的吳東霖今天在美國佛羅里達州舉行的ATP塔拉哈西（Tallahassee）挑戰賽決賽把握機會，以6比3、6比4擊敗美國選手莫阿（Michael Mmoh），他自2016年轉戰職業後，終於在今天高舉生涯首座ATP挑戰賽男單金盃，也是台將第5人。

談到決賽對手，吳東霖賽後對外表示，「感覺冥冥之中自有安排」，他透露，14歲時曾與美國選手莫阿交手，儘管當時輸球，但卻讓他萌生說不定自己也有潛力挑戰職業的想法，「這場比賽不管輸或贏，對我來說都是非常特別」。

吳東霖透露，男單決賽登場前，已達到這次出國參賽目標，獲得法國網球公開賽會外賽資格，因此決賽上場時並沒有想太多、打得比較放鬆。

面對台灣網球選手曾俊欣4月上旬剛拿下生涯第3座ATP挑戰賽男單冠軍，吳東霖坦言，曾俊欣的好表現也激勵了他，「讓我越來越相信自己有這樣的潛力，很高興這次總算被我熬到了」。（編輯：屈享平）1110425