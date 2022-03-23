球后巴蒂宣布退休 25歲放下球拍追逐夢想

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（中央社墨爾本22日綜合外電報導）世界排名第1的澳洲網球女將巴蒂在正值顛峰的25歲之際，因為有關網球的目標都已實現，且對不斷參賽的日子感到疲憊，因此決定退出職業網壇。

生涯拿下15座冠軍的巴蒂（Ashleigh Barty）不到兩個月前才剛拿下澳洲網球公開賽冠軍，是她繼2019年的法國網球公開賽和2021年的溫布頓網球錦標賽後，第3座大滿貫單打冠軍。

巴蒂在Instagram影片中說：「巴蒂這個人有很多想追逐的夢想，而那不一定要環遊世界、遠離家人和家園，而家是我一直想待著的地方。」

「我永遠不會放下對網球的愛，它是我生命中很重要的一部分，但我認為，重要的是我能以巴蒂這個人的身分，而非運動員巴蒂的身分，去享受人生接下來的旅程。」

巴蒂世界排名高居第1的時間共有121週。

這是巴蒂第2次「退休」，她曾在2014年底暫別網壇，2016年重回網球賽場，世界排名也迅速回升。

巴蒂在Instagram影片中告訴好友、她的雙打搭檔德拉奎（Casey Dellacqua）：「我知道我以前就做過這件事，但感受截然不同。」

「我對網球充滿感激，它讓我完成所有夢想，甚至給了我更多，但我知道，現在是我放下球拍去追逐其他夢想的時候了。」

巴蒂已是優秀體育精神的代名詞，靠著精湛的球技和風度翩翩的舉止，贏得全球粉絲的心。

世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）也向巴蒂致敬。他說：「巴蒂靠著招牌犀利反手拍，永遠是最強大的競爭者，她始終以身作則，在每場比賽展現堅定的專業與體育精神。」

「憑藉著她在大滿貫賽事、WTA年終賽的成就，以及世界排名第1的成績，巴蒂顯然已奠定她是WTA最偉大球員之一的地位。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110323