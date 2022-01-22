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大坂直美澳網衛冕早早夢碎 世界排名恐跌破80

2022/1/22 18:43
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（中央社墨爾本22日綜合外電報導）前世界女網球后大坂直美力拚蟬聯本屆澳洲網球公開賽女單后座，卻在第3輪就爆冷敗給非種子對手而止步，她的世界排名料將跌到80名之外。

法新社報導，4度贏得大滿貫后冠的大坂直美，目前世界排名第14，遠低於她應有的水準，不過昨天她在第3輪敗北後，排名將續跌。

昨天她出戰世界排名第60的美籍選手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），沒有把握兩次賽末點的機會，反而被對手在第3盤搶10大戰後來居上，最後阿尼西莫娃以4比6、6比3、7比6（10/5）淘汰大坂直美晉級16強，將遭遇當今世界球后、地主國寄予厚望的澳洲籍女將巴蒂（Ashleigh Barty）。

現年24歲的大坂直美說，「完全不擔心」排名暴跌。她上回世界排名落在80名外是在2016年8月。

儘管輸掉比賽，但她還是滿意自己的表現，並說：「我認為若是我這整年打球都能維持這樣的水準，排名就會爬升到應有的位置，我會謙卑並持續努力，我想我將會達到我需要達到的境界。」

大坂直美否認賽前缺乏實戰才敗給阿尼西莫娃，但透露她的教練賽特（Wim Fissette）看法不同。

她表示：「賽特說輸球的確是因（對決阿尼西莫娃之前）我沒有遭遇發球與回擊俱佳的對手，因此他說若我賽前有跟回擊出色的對手對戰過，或許我會準備得更充分，但那些是我做的選擇。」

至於往後數月有甚麼打算，大坂直美沒有具體想法。

她說：「說實在的，我目前無法確定，我才剛從輸球中稍稍平復，不過我覺得我會多想想，並且多了解我的身體，因為我覺得當我突然之間打了很多場比賽，身體各處都會有點因傷所困，我希望能避免這種情況。」（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1110122

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