鄭欽文法網惜敗球后都因生理痛：真希望我是男人

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）中國網球小將鄭欽文今天一度有望在法國公開賽爆冷擊敗世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），卻因肚子太痛毀了一切，她賽後表示，「真希望我是個男人」。

年僅19的鄭欽文生涯首次參加法網，就一路過關斬將挺進女單16強，今天她面對球后斯威雅蒂也率先搶下1盤，看來很有希望終結斯威雅蒂的連勝之路。

但世界排名74的她搶下首盤後卻連丟兩盤，最後以7比6、0比6、2比6落敗。

鄭欽文第2盤開始沒多久就申請醫療暫停包紮受傷的右腿，但她賽後表示，腳不是她最擔心的問題，「是關於女孩子的事」。她指的是經痛。

「第1天總是很痛，而我必須比賽，第1天我都會很痛。」

「我沒辦法違反自然，真希望我是個男人，這樣就不必為此受苦，真的很痛苦。」

兩人今天第1盤就打了82分鐘，鄭欽文救了5個盤末點，最後還在搶七2比5落後之後逆轉，驚險從斯威雅蒂手上拿下首盤。

這是斯威雅蒂自4月23日以來首次丟失的1盤。

但就在2020年法網女單冠軍斯威雅蒂連勝之路看來就要中斷之際，鄭欽文第2盤一開盤就連被破了2個發球局，以0比3落後。此時她叫了個醫療暫停，包紮好右腿後重新回到球場，但仍以0比6丟掉這盤。

第3盤斯威雅蒂面對疲累的鄭欽文又破了兩個發球局，鄭欽文明顯身體不適，全場共出現46個非受迫性失誤。

鄭欽文賽後表示：「腳很痛，但相較於肚子痛就沒什麼了，我沒辦法展現我的球技，因為肚子實在太痛。」

「我真的拿出了我最好的表現，只是太難了。」

斯威雅蒂此役贏球後，連勝場次來到32場，追平14年前比利時名將艾寧（Justine Henin）役造的本世紀第3長紀錄。

斯威雅蒂賽後表示：「鄭欽文表現真的太棒了，她很多擊球讓我驚訝，她的上旋球太厲害，真的很為她高興。我丟掉原本領先的第1盤，讓人很挫折，很高興後來可以逆轉。」

斯威雅蒂接下來將面對大會11種子美國選手皮古拉（Jessica Pegula），爭搶4強門票。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110531