茲韋列夫勝艾卡拉茲晉法網4強 向大滿貫首冠邁進

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（中央社巴黎31日綜合外電報導）德國名將茲韋列夫今天在法國網球公開賽，以6比4、6比4、4比6、7比6（9比7）力克西班牙新星艾卡拉茲，連續兩年闖進法網男單4強，向贏得首座大滿貫賽冠軍邁進。

大會第3種子茲韋列夫（Alexander Zverev）花了3小時18分鐘解決第6種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），這是他首度在大滿貫賽擊敗大會前10大種子。

25歲的茲韋列夫之前4度闖進大滿貫賽4強，3度在4強止步，2020年在美國公開賽決賽敗給奧地利好手提姆（Dominic Thiem）。

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他接下來將與西班牙「蠻牛」、13屆法網冠軍納達爾（Rafael Nadal）或現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）交鋒。納達爾和喬科維奇今天生涯第59場對戰，鹿死誰手，稍後分曉。

19歲的「小蠻牛」艾卡拉茲生涯首度闖進法國公開賽男單8強，本季已拿下4座ATP冠軍，本月稍早在馬德里大師賽決賽痛宰茲韋列夫而奪冠，而早在決賽前，還解決了塞爾維亞的喬科維奇和同胞納達爾。（譯者：陳政一）1110601