威迪茲手套有外部物質遭禁賽 悍將：按規定處置

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（中央社記者黃巧雯新北2日電）中華職棒富邦悍將洋投威迪茲今天先發出戰味全龍，因手套有外部物質，遭驅逐出場，且須禁賽10場，悍將領隊林華韋表示，按規定辦理，「該怎麼處置，就怎麼處置」。

龍隊總教練葉君璋先前曾懷疑兄弟隊投手象魔力使用「外部物質」，當下裁判檢查比賽用球過後認定沒有問題，象魔力事後也曾出面澄清。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場對決味全龍，洋投威迪茲（Jose Valdez）7局上1出局時，因手套有外部物質，遭主審驅逐出場，且依據中職規章3.01、6.02相關規定和解釋，任何球員不得故意污損球或使用其他物質摩擦球，裁判得令違反規定的球員歸還球，並將其驅逐離場，而違規者自動禁賽10場。

葉君璋賽後還原當下情況，先是捕手吉力吉撈．鞏冠第6局攻守交換時向他反應比賽用球是黏的，後來他才向裁判提出，「我覺得當然這不是很好的狀況，因為對比賽來講不是那麼公平，我們只是去把應該做的事情做好」。

葉君璋推測，不只是今年，應該一直以來都有這個狀況，他也肯定裁判主動檢查投手手套的舉動，「我覺得說裁判確實是知道這個問題，慢慢有這樣的觀念，我覺得是好事」。

對於威迪茲今天引發的風波，悍將領隊林華韋表示，「剛才有進一步了解，比賽中教練團也不曉得他用什麼東西」，他強調，既然被裁判發現，就按規定辦理，「該怎麼處置就怎麼處置，既然中職是這樣規定，我們就要遵守」。

悍將明天休兵1天，球隊將繼續練球，林華韋表示，待威迪茲心情稍微平復後，「再來處理這個問題」。（編輯：陳仁華）1110602