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富邦悍將註銷優瑪原因 找到具韓職資歷新洋投

2022/6/4 14:35（6/4 14:51 更新）
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中華職棒富邦悍將隊領隊林華韋（前）4日受訪透露，球團持續為接下來球季做準備，已找到一名新洋投，也在走相關程序，目前新洋投來台時程還不確定，但希望越早越好。中央社記者謝靜雯攝 111年6月4日
中華職棒富邦悍將隊領隊林華韋（前）4日受訪透露，球團持續為接下來球季做準備，已找到一名新洋投，也在走相關程序，目前新洋投來台時程還不確定，但希望越早越好。中央社記者謝靜雯攝 111年6月4日
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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職富邦悍將隊昨天新註冊洋投羅力、註銷洋投優瑪，領隊林華韋今天透露，球隊已經物色另外一名洋投，具有韓職資歷，目前在墨西哥聯盟打球，希望他能夠越快抵台越好。

中華職棒富邦悍將隊昨天新註冊洋投羅力，預計今天在新莊棒球場本季首度一軍先發，對上樂天桃猿隊，悍將在洋投優瑪、洋砲霸帝士間抉擇，最後決定註銷洋投優瑪。

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領隊林華韋今天受訪解釋最後決定註銷優瑪的原因，球團持續為接下來的球季準備，已經找到一名新的洋投，也已經在走相關程序，投手替換投手，目前新洋投來台時程還不確定，但希望越早越好。

林華韋也透露，球團同時觀察不少洋將，最後選擇表現上最吸睛洋將，新洋投目前在墨西哥聯盟比賽，也有過亞洲職棒韓職資歷；至於是否再物色新洋砲，林華韋表示，暫時沒有，也期待羅力今天先發有好表現。（編輯：陳政偉）1110604

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