楊敬敏第4節挺身而出 PLG國王扳倒攻城獅追成1比2

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（中央社記者龍柏安台北9日電）背水一戰的新北國王，今天靠著洋將湯瑪士攻下本季新高的34分，加上楊敬敏第4節挺身而出穩住勝基，球隊以111比93擊敗新竹街口攻城獅，在PLG季後系列賽追成1比2。

P. LEAGUE+聯盟今天由新北國王在主場新莊體育館迎戰新竹街口攻城獅，這也是5戰3勝制系列賽的第3戰，前2役客場吞敗的國王，回到主場後也找回狀態，第4節最多領先21分，不僅系列賽首度開胡，也順利將戰線延長至第4戰。

國王在前2場系列賽，第3節總是由盛轉衰的分水嶺，今天湯瑪士（Thomas Welsh）在第3節6投5中，單節轟下14分，幫助球隊拉出一波37比19強攻，不但成功後來居上，也一舉取得雙位數領先。

聯盟龍頭攻城獅也不是省油的燈，第4節雖成功把比數追到只剩個位數，不過國王本土一哥「阿美族戰士」楊敬敏跳出來接管比賽，個人包辦8分、全場拿下23分、12助攻，靠著他優異表現，也成功澆熄對手反撲氣焰。

例行賽得分、籃板雙冠王辛巴（Sim Bhullar），今天攻下全隊最高的22分、13籃板，本土後衛高國豪則拿下18分、6助攻，洋將法獅（Nick Faust）也有17分、10籃板。（編輯：張芷瑄）1110609