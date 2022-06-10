黃宥幃玉山盃後援穩守 挑戰職棒要減輕媽媽負擔

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）玉山盃青棒賽台南市隊投手黃宥幃後援登板，幫助球隊守住勝利，以2比1擊敗高雄市隊晉級4強；黃宥幃對變速球很有自信，決定挑戰中職選秀，希望減輕媽媽負擔。

111年玉山盃全國青棒錦標賽台南市隊今天敗部與高雄市隊交手，台南市隊前6局打完2比0領先，高雄市隊7局靠著接連安打、失誤追回1分，黃宥幃後援及時穩住，讓打者敲出三壘方向平飛球出局、替球隊守住勝利。

黃宥幃今天總計用7球投0.1局，被敲1支安打，但也抓下關鍵出局數、幫助球隊守住勝利，台南市隊晉級4強、明天將與新北市隊爭冠軍戰門票。

台南市隊總教練何信賢表示，黃宥幃是很聰明的球員，該做的事情都會做好，變化球和直球都不錯，最拿手的球路是變速球，如果直球可以再提升，加上本來的優勢變化球和控球都很出色，「進到職棒會很好用。」

黃宥幃很早就確定挑戰中職選秀，他表示高中打完高中木棒聯賽之後，對成績很滿意，也聽說有球探在關注，加上家庭經濟考量、就想要拚看看。

黃宥幃變化球種類多，除了拿手的變速球外，還有指叉、曲球、滑球、伸卡球，他對變化球很有自信，但也知道直球還需要提升，「對決時候都是投變化球，變化球可以運用到下盤力量丟球，想要把直球提升到職棒水準。」黃宥幃目前最快球速144公里。

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黃宥幃家族算是棒球世家，舅舅曾赴日本高校打球，是現在中職中信兄弟隊總教練林威助大一屆的學長，但最後沒有繼續留在棒球圈，另外表哥是富邦悍將隊投手范玉禹，雖然媽媽一開始並不同意讓他打球，但他笑說：「我不想離開，就一直打下去了。」

黃宥幃是單親家庭小孩，底下還有弟弟妹妹，這也是促使他決定要挑戰職棒的主要原因之一，「媽媽說，如果我要讀大學她也會想辦法把我們養大，但我想要減輕媽媽的負擔，讓她不要這麼辛苦。」（編輯：屈享平）1110610