PLG鋼鐵人開訓備戰 將與烏克蘭男籃國家隊交流賽

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人13日舉行開訓團拜儀式，將全力備戰新賽季。（高雄鋼鐵人提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人今天正式開訓，提前為下一季備戰，以及為7月底、8月初即將到來的烏克蘭男籃國家隊交流賽預做準備。

高雄鋼鐵人成軍首季，在P. LEAGUE+（簡稱PLG）聯盟6隊中排名第5，無緣季後賽，歷經2週休假調整後，今天由球團營運長黃泓凱率領全隊在主場鳳山體育館前舉行開訓團拜儀式。

黃泓凱透過球團新聞稿表示：「今年未能達成預期設定晉級季後賽目標，選在本季季後賽期間提前開訓，目的是希望讓球員能有較充裕的季後調整時間，同時也為烏克蘭國家隊交流賽預做準備。」

隊長呂政儒表示：「鋼鐵人年輕選手較多，無論經驗和技術上，仍有許多地方需要加強，能提早準備，就能增加多一點機會。」

球員周儀翔近期也開始實行減重計畫，規劃自主訓練及控制飲食，期許自己的狀態能夠恢復，在下賽季挹注團隊更多能量。

對於7月底烏克蘭國家隊將抵台與高雄鋼鐵人進行交流賽，鋼鐵人首席助理教練格魯諾維奇（SlavoljubLale Gorunovic）樂見國際間的經驗及球員交流，期許透過這次友誼賽，能帶給隊上不同的火花。

至於目前在台灣男籃集訓的陳又瑋和藍少甫，格魯諾維奇表示：「鋼鐵人有球員能夠入選國家隊，對於球員或團隊都是很棒的經驗，也期許未來有更多球員入選，加強磨練及拓展視野等機會。」

鋼鐵人自今天起全力備戰新賽季，將比照賽季期間的練球模式，每日訓練分兩階段進行，上午為重訓體能及個人投籃訓練，下午則是團隊戰術及對抗訓練，期許透過提早備戰，讓團隊及早進入比賽狀態，盼鋼鐵人能更進化，全力衝擊下一賽季。（編輯：管中維）1110613