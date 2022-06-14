詹詠然女雙扳倒前球后 伯明罕網賽8強會師詹皓晴

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（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣網球女子雙打好手詹詠然今天和澳洲搭檔史托蘇兒聯手，在伯明罕網賽女雙首輪，以6比3、7比6（7）擊敗羅馬尼亞前球后哈勒普與克羅埃西亞薇琪克的異國聯軍，挺進8強。

在英國伯明罕舉行的伯明罕菁英賽，是草地賽事，也是6月底大滿貫賽溫布頓網球錦標賽前的熱身賽，詹詠然的妹妹詹皓晴，早一步與日本搭檔青山修子率先挺進8強，詹詠然與史托蘇兒（Samantha Stosur）成功闖關後，將與妹妹在次輪會師。

事實上詹詠然與史托蘇兒的「台澳組合」，上一站諾丁漢網賽就有機會和詹皓晴與青山修子對決，可惜「台澳組合」8強提前止步，姊妹倆的戰爭則延後在伯明罕上演。

來自羅馬尼亞的哈勒普（Simona Halep），過去曾是WTA世界球后，生涯共坐擁2座大滿貫賽冠軍金盃，目前世界排名仍高居20，不過單打一把罩的她雙打並不在行，包括今天在內，本季她3度女雙出賽都是一輪打包，就算她這一站搭檔換成了克羅埃西亞的薇琪克（Donna Vekic）也一樣。

兩組人馬今天開局勢均力敵，前6局打完雙方以3比3打平，接下來「台澳組合」連保帶破，一口氣連拿3局，先以6比3拿下。

次盤戰況同樣呈現膠著，雙方一路鏖戰至搶7大戰，「台澳組合」在比賽尾聲化解3個盤末點，反倒以9比7後來居上，順利摘下晉級門票。（編輯：郭諭儒）1110614