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美網球名將小威廉絲IG發文 預告將重返溫網

2022/6/14 22:32（6/14 22:36 更新）
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）已一年來沒有參加任何網球賽事，她今天在Instagram上寫道「到時候見」，預告將重返溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）。

坐擁23座大滿貫女單冠軍的小威在社群媒體IG分享一張她穿白色運動鞋站在草地上的照片，並寫道：「SW和SW19，就這樣定了。2022年，到時候見。」小威12個月前出戰溫網，首輪滑倒腳踝受傷，含淚退賽

美國媒體指出，SW是小威英文名字Serena Williams的縮寫，而SW19則是溫網舉辦地英格蘭溫布頓的郵遞區號。

40歲的小威還在文中標記伊斯特本（Eastbourne），表明她有可能參加下週在英格蘭南海岸舉行的伊斯特本國際網賽。

目前還不清楚世界排名第1208名的小威打算在溫網參加單打還是雙打項目。

小威本因為長期受傷而缺陣，原本可以使用排名保護機制，但她沒有選擇這麼做，因此需要外卡才能參賽。

與此同時，溫網主辦單位今天表示，小威已經取得參與本屆溫網女單的外卡資格。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110614

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