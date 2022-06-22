PLG盧峻翔如微波爐瞬間能發燙 高票獲選年度第六人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北22日電）PLG桃園領航猿前鋒盧峻翔本季替補出賽18場，平均每場可攻下14.9分、4.4籃板、1.5助攻與1.7抄截，一上場就能展現好手感的他宛如微波爐，也讓他高票獲選為年度第六人。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+今天公布2021-22年賽季年度第六人獲選得主，本季由SBL超級籃球聯賽桃園璞園建築直升桃園領航猿的盧峻翔獲殊榮，非但沒有生澀，反倒成為教練團在板凳席上最信賴的可靠戰力。

PLG本季年度第六人競選門檻，首先本季例行賽出賽場次不得低於20場，且替補出賽比例需達例行賽出賽總場次的3/4以上。

盧峻翔本季出賽22場，其中有18場是替補亮相，而從板凳出發的他在二分球命中率為42.2%，三分球命中率則有35.6%水準，此外他的罰球命中率更高達82.1%，幾乎只要一上場就能替球隊帶來貢獻。

盧峻翔本季搶眼的表現，讓他在年度第六人的27張選票中，拿下15張第1、以總分99分獲得本季年度第六人的獎項。

得知獲獎的盧峻翔，除了開心外，也期許下個賽季能比這個球季更好，持續給自己壓力才能成長，他強調，「無論是否先發，一上場就是專注，有機會上場幫助球隊贏球才是最重要的」。

球團為了慶祝盧峻翔獲獎，還推出他的客製化個人商品，邀球迷一起同樂，更祭出「橙客感謝祭活動」，線上商城全館商品69折，折扣後消費滿新台幣2000元還可參加抽獎。（編輯：張雅淨）1110622