楊勇緯不敵前世錦賽銅牌 烏蘭巴托柔道大滿貫銀恨

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（中央社記者龍柏安台北24日電）東京奧運柔道銀牌得主、台灣「柔道男神」楊勇緯，今天在烏蘭巴托柔道大滿貫賽男子60公斤級決賽，不敵兩度拿下世錦賽銅牌的日本好手永山龍樹，僅獲銀牌。

2022烏蘭巴托柔道大滿貫賽，是2024法國巴黎奧運第1場奧運積分賽，台灣包括東京奧運銀牌得主、世界排名第1的楊勇緯，以及連珍羚與林真豪等奧運國手都有出賽。

楊勇緯與教練劉文等一行人，上週六（18日）就已提前搭機飛往蒙古，替烏蘭巴托柔道大滿貫賽熱身備戰。

而楊勇緯在去年底阿布達比首度站上大滿貫賽頒獎台頂端，今年4月又於土耳其的安塔利亞柔道大滿貫賽摘金，加上烏蘭巴托又連闖3關挺進金牌戰，一度拉出超狂的12連勝。

可惜今天楊勇緯金牌戰的對手，是現年26歲、世界排名16的日本好手永山龍樹，他曾在2018、2019兩度在世界柔道錦標賽摘銅，過去兩人2次交手，對手都是贏家。

今天開賽短短53秒，永山龍樹就率先取得半勝優勢，楊勇緯在比賽中不斷嘗試反攻，拿手寢技也始終沒能完全成功壓制對手，比賽時間走完，對手靠著半勝優勢拿下金牌，除拿下對戰3連勝，也終止楊勇緯的連勝之路。

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高居男子60公斤級頭號種子的楊勇緯，首輪輪空，次輪他以小外割取得半勝，淘汰烏茲別克好手努里列夫（Kemran Nurillaev），接著8強賽又於最後32秒，靠著寢技壓制葡萄牙選手羅培斯（Rodrigo Costa Lopes），成功挺進4強。

關鍵4強賽，楊勇緯面對地主蒙古選手依卡泰萬（Sumiyabazar Enkhtaivan），他在比賽還剩1分47秒時，靠著寢技壓制對手挺進決賽。（編輯：張芷瑄）1110624