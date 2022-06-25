周桂羽扮奇兵攻下17分 許晉哲：委屈他一季了

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北25日電）今年季後賽前7場出賽，台北富邦勇士前鋒周桂羽場均只有2.3分，今天他爆發轟下17分，幫助球隊128比110擊敗新竹街口攻城獅，在PLG總冠軍賽以3比1聽牌。

P. LEAGUE+聯盟總冠軍賽今天在台北和平籃球館進行7戰4勝制系列賽的第4戰，衛冕軍台北富邦勇士靠著第3節拉開差距，最終淨勝對手18分，在總冠軍賽首役吞敗後，拉出3連勝逆勢聽牌。

談到周桂羽今天的爆發，勇士總教練許晉哲也承認：「委屈他一季了。」許晉哲表示，自家球隊的陣容有許多資深球員，大家都想上場表現，因此他也跟年輕球員溝通：「要把握住可以證明自己的時間。」

周桂羽今天一上場，就單兵持球從後場殺到前場，並切入核心地帶拋投得手，接下來又在三分線外開火命中，他承認：「投進那球三分對我信心提升很多，因為今年季後賽我三分沒進過。」

事實上，周桂羽在今年季後賽前7場比賽，三分球累計9投0中，今天他三分球開胡後，也越打越順，攻下全隊本土最高的17分。

許晉哲直言，雖然周桂羽上場時間不多，但訓練時總努力從學長身上學東西，「他從張宗憲身上學到很多防守技巧，也跟著曾文鼎學傳球，甚至在蔡文誠身上學卡位，今天他的確把握住了給他的機會。」

勇士內部競爭激烈，許晉哲表示，很多人看到周桂羽在球隊沒有太多機會，但他強調：「周桂羽沒有浪費掉，他只會變得更好。」（編輯：吳協昌）1110625