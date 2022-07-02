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約翰迪爾菁英賽次輪 潘政琮猛打7鳥竄升並列第7

2022/7/2 11:47
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（中央社記者龍柏安台北2日電）東京奧運男子高爾夫銅牌名將潘政琮，今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽約翰迪爾菁英賽第2輪猛打7鳥，兩回合以低於標準9桿的133桿，排名竄上並列第7晉級明、後2天決賽。

總獎金710萬美元（約新台幣2億1166萬元）的約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic），本週在美國伊利諾伊州的錫爾維斯（Silvis）登場，美國選手鮑斯頓（J.T. Poston）今天再飆65桿，兩回合累計以低於標準15桿的127桿獨走，並保有4桿領先優勢。

首輪繳出低於標準2桿的69桿的潘政琮，排名一度並列35，今天他強勢出擊，以7鳥、無柏忌的完美演出，以低於標準7桿的64桿繳卡，打出精彩代表作。

潘政琮今天光在出發後的前6洞就打下4隻小鳥，極速拉抬排名，接下來轉場後他又於第10、11洞連續捕鳥，並在最後收尾的第18洞，靠著再見小鳥完成第2輪賽事，排名一口氣竄上並列第7。

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約翰迪爾菁英賽前兩回合打完，大會取低於標準3桿的139桿為晉級標準，潘政琮順利晉級明、後2天決賽，而他僅落後暫排2、3名的領先集團1至2桿，若接下來能維持第2輪的超燙手感，將大有機會改寫2021-22賽季個人最佳成績。

本季潘政琮這個賽季共兩度打進前10，其中在去年9月的飛塔錦標賽並列第6，寫下賽季最佳成績，今年2月他也曾在捷恩斯邀請賽並列第9。（編輯：張芷瑄）1110702

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