3X3.EXE聯盟北區第2站 台中建國塑膠奪成軍首冠

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（中央社記者龍柏安台北3日電）本季全新成軍的台中建國塑膠，今天在3X3.EXE聯盟台北第2站，在壓軸冠軍賽以19比16扳倒台北天淨，拿下成軍後隊史首冠。

2022年3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI，是跨國的3對3籃球聯盟，今天在信義香堤廣場進行男子組北區次站的第2天賽事。

本季全新組軍的台中建國塑膠，成為第2站最大黑馬，今天4強賽先以21：17力挫新北FOOTER，決賽再以3分之差險勝台北天淨，陣中38歲老將林秉鋒也獲選MVP。

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台中建國塑膠在首站賽事2連敗收關，這次捲土重來強勢登頂，林秉鋒賽後表示，上一站戰績不理想，導致隊上氣氛一度有些低氣壓，「所幸大家願意重新檢討、找回團結，感謝我的隊友。」

除男子組外，女子組北區冠軍也同步出爐，實力雄厚的台北國泰，在冠軍賽以15：13險勝台北中華電信稱后、這同時也是她們跨季的第5座單站冠軍，射手黃鈴娟也榮膺MVP。（編輯：李錫璋）1110703