王溢正投7局無失分率隊點燈 桃猿上半季封王M6

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中職樂天桃猿隊4日力拚點燈，投手王溢正（圖）挺身而出，先發7局僅被敲出1支安打、無失分好投壓制，率隊以4比1擊敗味全龍隊，點亮上半季封王魔術數字6（M6），王溢正拿下個人本季第4勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月4日

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職樂天桃猿隊今天力拚點燈，投手王溢正挺身而出，先發7局僅被敲出1支安打、無失分好投壓制，率隊以4比1擊敗味全龍隊，點亮上半季封王魔術數字6（M6）。

中華職棒樂天桃猿隊上週拚點燈沒能如願，今天在澄清湖棒球場與味全龍隊交手，王溢正本季先發、後援兩頭跑，關鍵時刻扛起先發展現壓制力。

王溢正今天1局1人出局後，李凱威跑出內野安打，但接著連抓2個出局數、沒有失掉分數，從1局第2個出局數算起，連續抓出17個出局數，沒讓龍隊有機會踏上壘包。

王溢正直到7局面對李凱威投出觸身球保送，但接著連抓3個出局數、力守不失分，總計用84球投7局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、1次觸身球保送、無失分，是近兩個球季最長投球局數，好投壓制幫助球隊拿下關鍵勝利，拿下個人本季第4勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊3局靠著陳晨威二壘打、成晉適時安打送回第1分，4局梁家榮、林承飛接連安打，朱育賢高飛犧牲打送回第2分，7局靠著嚴宏鈞安打、犧牲觸擊、林立二壘打替球隊多添1分保險分。

桃猿隊9局再起攻勢，朱育賢率先敲出二壘打、靠著犧牲觸擊跑上三壘，陳晨威選到四壞保送、盜上二壘，林立高飛犧牲打送回第4分，龍隊9局追回1分，但沒能延續攻勢，桃猿拿下2連勝，順利點亮上半季封王魔術數字（M6）。

今天另外一地比賽，統一獅隊在主場台南棒球場迎戰富邦悍將隊，比賽打到2局下、悍將1比0領先，獅隊進攻、一壘有人無人出局時因雨暫停，最後保留比賽；悍將先發投手羅力今天有機會挑戰中職生涯百勝，但比賽因雨保留、羅力的百勝還要再等等。（編輯：李錫璋）1110704