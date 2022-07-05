鄭凱文7局優質先發拿MVP 兄弟擊敗悍將

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北5日電）中華職棒中信兄弟今天首局抓準富邦悍將先發投手江少慶控球有狀況，首局沒有安打就拿下2分，兄弟先發投手鄭凱文7局失1分、優質先發，率隊以3比1拿勝，鄭凱文拿下單場MVP。

中華職棒中信兄弟隊今天在新莊棒球場迎戰富邦悍將隊，兩隊都派出本土投手先發，兄弟先發投手鄭凱文、悍將先發投手為江少慶。

江少慶首局控球有點狀況，接連投出3次四壞保送、暴投，被許基宏敲出高飛犧牲打先掉1分，再四壞保送詹子賢，接著被陳文杰敲出高飛犧牲打再掉1分。

兄弟首局打了6人次選到4次四壞保送、另有2次高飛犧牲打，另外一個出局數是本壘攻防出局，3出局0打數也是罕見紀錄。

悍將5局靠著高國輝敲出個人本季首轟、陽春砲追回1分，但沒能多添分數，悍將吞下近期5連敗；悍將新洋投富藍戈今天7局接替江少慶投球，是中職生涯一軍初登場，2人出局後被敲出安打，接著讓林書逸敲出二壘方向滾地球出局，投1局無失分，最快球速152公里。

悍將先發投手江少慶今天首局狀況多，但2局過後回穩，用100球投6局被敲3支安打，投出5次三振、6次四死球，失掉2分責失分，也是優質先發、但吞下本季第6敗。

兄弟隊8局再起攻勢，靠著江坤宇安打、盜壘、許基宏適時安打多添1分保險分；許基宏今天單場3打數敲出1支安打，貢獻2分打點、為勝利打點。

兄弟先發投手鄭凱文展現壓制力，用90球投7局，被敲出3支安打包括1發全壘打，投出2次三振，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：李錫璋）1110705