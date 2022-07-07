溫網4強納達爾強碰基爾喬斯 哈勒普對陣芮芭奇娜

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）西班牙名將納達爾今天差點因傷退賽，但他咬牙苦撐5盤逆轉勝，生涯第8度晉溫網男單4強，迎戰澳洲的基爾喬斯。女單方面，曾封后的哈勒普將與哈薩克好手芮芭奇娜爭奪決賽門票。

法新社報導，2008、2010年兩度在溫布頓網球錦標賽封王的納達爾（Rafael Nadal），今天鏖戰4小時又21分鐘，終場以3比6、7比5、3比6、7比5、7比6（10/4）擊敗美國選手佛里茲（Taylor Fritz）。

22度奪下大滿貫賽男單冠軍的納達爾，今天第2盤打到一半時腹部疼痛，不得不申請醫療暫停。

這場比賽大部分時間他看起來都很不舒服，但最後還是贏得比賽，仍有望達成自1969年來第一個男單年度全滿貫（calendar Grand Slam）。

納達爾說：「我曾多次以為自己無法打完這場比賽，但在觀眾鼓舞、現場給予力量的支持下，我撐完這場比賽，很感謝大家。」

「在你們面前打這種比賽，我真的很享受其中，非常感謝大家的支持。」

● 澳洲壞小子生涯首度晉級大滿貫4強

另一場男單8強賽中，澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）以6比4、6比3、7比6（7/5）拍落智利選手賈林（Cristian Garin），生涯首度挺進大滿貫賽男單4強。

基爾喬斯稍早說，他已拿出自己的「最佳表現」，心情沒有受到即將開庭的官司影響。

27歲的基爾喬斯遭控攻擊前女友，下月將在坎培拉出庭，他說：「這真的一點都沒有影響到我的備戰狀態。我維持真實的自己，今天拿出最好的表現。」

8年前，世界排名144的基爾喬斯持外卡參賽，爆冷拍落納達爾一戰成名。他如今是繼2005年的修威特（Lleyton Hewitt）以來，首度殺入溫網4強的澳洲男子選手。

天賦異稟但極具爭議的基爾喬斯，上一次晉級大滿貫賽8強是在7年前的澳洲公開賽（Australian Open）。

他今天坦言他以為自己沒有機會了。他說：「我有一度幾乎放棄網球。我以為我已錯失良機。但我現在坐在這裡，打進溫網4強。這是特別的成就。我不想停在這裡。」

● 對戰紀錄 納達爾占上風

36歲的納達爾與基爾喬斯過去數度交手，目前以6勝3敗的戰績占上風，包括2019年在溫網為2014年吞敗雪恥。

納達爾說：「我希望做好應戰準備。尼克（Nick，基爾喬斯名）在所有球場上都是偉大的選手，但他在草地球場上特別厲害。」

他說：「他這季在草地球場打得很出色。我必須做好百分之百的準備，才有機會勝出。」

去年在溫網奪冠的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）與英國好手諾瑞（Cameron Norrie）將在另一場男子4強賽捉對廝殺。

● 哈勒普走出腿傷陰霾 盼奪溫網第2冠

女單方面，2019年溫網女單冠軍得主、羅馬尼亞好手哈勒普（Simona Halep）與哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）先後取得晉級，將在4強賽中碰頭爭奪決賽席次。

哈勒普以6比2、6比4直落二擊敗美國選手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），生涯第3度挺進溫網4強，她說今天表現堪稱個人最佳。

哈勒普說：「這肯定是我的最佳表現。」她去年因為小腿受傷缺席溫網。

她說：「我在試著重建信心，目前感覺不錯。」

哈勒普在今年溫網一盤未失，放眼贏得個人第3座大滿貫賽冠軍，她2018年也能在法國公開賽（French Open）封后。

● 芮芭奇娜不認俄國籍 代表哈薩克晉4強

另一場女單8強賽中，出生俄羅斯的芮芭奇娜以4比6、6比2、6比3擊敗澳洲選手托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic），成為首位代表哈薩克挺進大滿貫賽4強的選手。

23歲的芮芭奇娜說：「這真的很棒，我真的很開心可以打進4強賽。這場比賽真的很難打。」

芮芭奇娜2018年更改國籍。今年，在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，俄羅斯與白俄羅斯選手遭禁止參加溫網。

明天登場的另一場4強賽，由世界排名第2的突尼西亞選手加博（Ons Jabeur）對陣非種子選手、德國籍的馬利亞（Tatjana Maria）。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110707