台灣男籃出征亞洲盃 12日首戰巴林

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣男籃代表隊今天啟程前往印尼參加亞洲盃男籃賽，「新台灣人」阿提諾歷經染疫後歸隊，與旅外球星陳盈駿、劉錚、林庭謙等人聯手出征，台灣隊將在12日首戰巴林。

台灣男籃代表隊今年7月兵分二路出征，在世界盃亞洲區資格賽告一段落後，另一隊將迎來亞洲盃賽事。

亞洲盃原訂去年舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延至今年7月登場，台灣男籃由外籍教練帕克（Charlie Parker）執掌兵符，歸化球員阿提諾（William Artino）先前因確診，儘管無緣世界盃亞洲區資格賽，但將在亞洲盃亮相。

台灣隊今天搭機前往印尼雅加達，準備參加亞洲盃賽事，台灣隊這次與巴林、韓國、中國同在B組，12日將先出戰巴林，14日、16日分別與韓國、中國交手。

其中，分組第一的隊伍將直接晉級8強，分組第2、3球隊將分別與A組第3、2爭奪8強入場券。

台灣隊除了「新台灣人」阿提諾外，旅外球星陳盈駿、劉錚、林庭謙也在名單上，與林俊吉、李愷諺、黃聰翰、陳冠全、蘇士軒、周伯勳、簡祐哲、黃泓瀚籌組最佳陣容出擊。（編輯：方沛清）1110710