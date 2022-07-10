樂天桃猿隊上半季封王 曾豪駒哽咽喊話總冠軍

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）樂天桃猿隊今天以10比2擊敗味全龍、拿下中職33年上半季冠軍，這座冠軍別具意義，是樂天接手後首座季冠軍、總教練曾豪駒執教首個季冠軍，曾豪駒受訪哽咽，也喊話下一個目標是總冠軍。

中華職棒樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰味全龍隊，桃猿隊先發投手王溢正用70球投5局、失掉2分非責失分，展現壓制力，牛棚投手朱俊祥、陳禹勳、豪勁接力登板，沒有多掉分數，替球隊守住勝利。

桃猿隊3局靠著林立關鍵二壘打、一棒2分翻轉戰局，成晉安打多添分數，桃猿隊比賽後半段打開，第8局攻下7分、奠定勝基，順利拿下隊史第14座季冠軍、是日商樂天集團2019年底接手球隊後首座季冠軍，也是總教練曾豪駒執教首座季冠軍。

曾豪駒受訪時稍微哽咽表示，兩年的等待、今天終於拿到了，今天比賽前半段打得比較緊繃，有些分數都是失誤掉的，可能大家太想要贏球，表現得比較積極，也有出現失誤、這個不可避免，很開心球員專注把比賽該拿的分數拿下來。

王溢正用球數不多就被換下來，曾豪駒解釋，王溢正今天狀況沒有這麼好，球速有一點往下掉，讓對方打者擊球跟得上，投滿5局把他換下來、後面還有其他投手可以幫忙。

王溢正用本季第5勝幫助球隊拿下上半季冠軍，他表示，今天身體狀況沒有恢復到很好，很開心隊友幫忙守下來。王溢正也提到這是樂天接手球隊後首座季冠軍，大家都辛苦了，也跟總教練曾豪駒說辛苦了，「第3年才拿到，我知道他等得有點累了。」

樂天桃園棒球場今天湧入1萬2529名觀眾入場，為本季目前為止最多觀眾人數，順利拿下隊史第14座季冠軍，林立拿下單場最有價值球員（MVP）。

曾豪駒表示，希望在自己執教生涯，可以幫球隊拿下季冠軍、總冠軍，現在只是第一步，接下來目標就是總冠軍，這座季冠軍對球團、球員、教練團很有意義，感謝大家的努力和付出。（編輯：張雅淨）1110710