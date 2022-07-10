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林立適時挺身獲MVP 幫曾總打下執教首個季冠軍

2022/7/10 22:10
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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中職樂天桃猿隊中生代林立適時跳出來，不負教練團期待，用好表現幫總教練曾豪駒打下季冠軍，今天關鍵二壘打，1安2打點、為勝利打點，率隊拿下上半季冠軍、獲選MVP。

中華職棒樂天桃猿隊陣中過往打擊火力猛烈的重砲林泓育、陳俊秀本季表現不如預期，但中生代野手適時頂上，總教練曾豪駒點名，包括林立、陳晨威、成晉都有適時撐住打線，幫助球隊維持住戰績，相信他們未來會是球隊的打線中心。

林立沒讓教練團失望，今天與味全龍隊交手，3局上打完桃猿隊0比1落後，3局下林立適時二壘打、一棒2分幫助球隊翻轉戰局，也打起士氣，球隊終場以10比2拿勝，順利拋下上半季封王彩帶，拿下隊史第14座季冠軍。

林立單場1安、2打點，獲選單場最有價值球員（MVP），但他表示接下來還有比賽，每一場比賽都很重要，贏得多才算數，今天只是達成小小的目標，讓大家稍微休息，接下來還要繼續努力，做好自己的工作，為球隊做出貢獻。

今天這座季冠軍別具意義，也是2019年底日商樂天集團接手球隊後首座季冠軍、總教練曾豪駒執教首座季冠軍，林立表示，很感謝曾豪駒，看得出他接下總教練壓力很大。

林立表示，大家都想要幫助自己的總教練，「前幾年打得很辛苦，想幫他打一座冠軍，我們做到了，也想跟他說聲辛苦了」，接下來還是會繼續努力，朝著最終目標（總冠軍）邁進。（編輯：李錫璋）1110710

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