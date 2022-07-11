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黃子鵬9場優質先發貢獻大 冠軍是老天給的禮物

2022/7/11 13:27（7/11 14:01 更新）
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中職樂天桃猿隊10日拿上半季冠軍，本土投手黃子鵬貢獻度大，目前12場出賽9場優質先發、 表現亮眼。圖為10日封王時黃子鵬開心慶祝。中央社記者張新偉攝 111年7月11日
中職樂天桃猿隊10日拿上半季冠軍，本土投手黃子鵬貢獻度大，目前12場出賽9場優質先發、 表現亮眼。圖為10日封王時黃子鵬開心慶祝。中央社記者張新偉攝 111年7月11日
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（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中職樂天桃猿隊拿上半季冠軍，本土投手黃子鵬貢獻度大，目前12場出賽9場優質先發、表現亮眼，轉先發第2年，角色不同但想對球隊貢獻的心一樣，「冠軍是老天給的禮物」。

中華職棒樂天桃猿隊昨天順利拋下上半季封王酒紅色彩帶，陣中本土投手黃子鵬今年在先發輪值扮演關鍵角色，總教練曾豪駒曾經提到，黃子鵬今年表現穩定，吃下球隊需要的局數，有接起王溢正本土先發輪值的棒子，貢獻度大。

黃子鵬職棒生涯前3個球季以後援為主，去年轉先發首年，戰績9勝8敗、防禦率3.40，今年先發出賽更穩定，目前為止12場先發，戰績5勝1敗、防禦率2.28，投出9場優質先發、表現亮眼。

黃子鵬表示，進到職棒前幾年定位中繼，去年轉先發告訴自己一定要勝任這個任務，但剛開始還在適應期、投起來節奏掌握不好、比較吃力，後來因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停賽2個月，重新調整、之後的球季才越頭越順。

有了去年的經驗，黃子鵬春訓更知道如何調整，沒有特別的不同改變，按部就班去做，遇到問題、從每一次輪值去調整，慢慢了解身體上有什麼反應，持續與教練團討論。

對於總教練的好評，黃子鵬表示，沒有多想，「只把自己當一個工具，教練是使用的人，隨時把狀況調整好，就看教練怎麼使用」。

剛進職棒就參與到球隊3連霸的時期，前兩年球隊戰績不好，今年順利拿下上半季冠軍，黃子鵬表示，不期待是騙人的，「沒有一年不努力、就看能不能適時把握住」。

黃子鵬不去想結果，只在意是否能對球隊有貢獻，上場想辦法守住分數、吃局數，做到教練團要的東西，盡力了、拿下冠軍就當作老天給的禮物。（編輯：管中維）1110711

中職樂天桃猿隊10日拿上半季冠軍，本土投手黃子鵬（左6）貢獻度大，目前12場出賽9場優質先發、 表現亮眼，總教練曾豪駒評價貢獻度不輸洋投。圖為10日封王慶祝畫面。中央社記者張新偉攝 111年7月11日
中職樂天桃猿隊10日拿上半季冠軍，本土投手黃子鵬（左6）貢獻度大，目前12場出賽9場優質先發、 表現亮眼，總教練曾豪駒評價貢獻度不輸洋投。圖為10日封王慶祝畫面。中央社記者張新偉攝 111年7月11日
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