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林華韋指名林華偉 富邦悍將選秀選進12人

2022/7/11 21:41（7/11 22:41 更新）
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中華職棒富邦悍將隊11日選秀會總計指名12人，驚喜的是12輪指名與領隊林華韋（左）名字同音的穀保家商投手林華偉（右），兩名「校長」相見歡。中央社記者張新偉攝　111年7月11日
中華職棒富邦悍將隊11日選秀會總計指名12人，驚喜的是12輪指名與領隊林華韋（左）名字同音的穀保家商投手林華偉（右），兩名「校長」相見歡。中央社記者張新偉攝　111年7月11日
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（中央社記者謝靜雯台中11日電）中職富邦悍將隊今年選秀選了12輪，首輪指名投手黃保羅，驚喜的是12輪指名與領隊林華韋名字同音的穀保家商投手林華偉，兩名「校長」相見歡，小校長林華偉第一個問題就被難倒。

中華職棒富邦悍將今天選秀會總計指名12人，第12輪指名穀保家商投手「校長」林華偉，與領隊「校長」林華韋名字同音，悍將一叫出林華偉的名字全場拍手、成為另類焦點。

林華韋表示，之前就知道有這名投手、在高中表現很不錯。最後一輪用林華偉結束選秀，林華韋表示，這是大家共同的決定，很開心大家有共識，期待他可以早日上一軍。林華韋以悍將隊領隊身分首度參與中職選秀，他表示有很多的學習，這次選秀會進行得很順利。

「小校長」林華偉和「校長」林華韋首度碰面，林華偉被媒體問到林華韋以前守備位置是哪邊，林華偉笑說：「外野嗎？」林華韋聽到答案後笑說：「進來球隊可能要先跑10圈了，但沒關係，我們還有很多時間可以認識。」

林華韋表示，此次選秀選進人數比較多，主要就是希望可以補齊戰力，球團有需求，內部經過評估，球隊也需要有新陳代謝。

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林華偉表示，聽到穀保家商參選的隊友紛紛在前段輪次就被指名，對於輪次有點不如預期，但也知道此次參選投手很多，最後可以被悍將指名很榮幸，進到職棒會更努力，希望短期可以快點上一軍。

林華偉一直都是悍將球迷，高中時就會到新莊棒球場當球僮，最欣賞的球員是悍將隊投手江少慶，在當球僮時會一直觀察江少慶熱身準備；雖然順位不如預期，但職棒是夢想舞台，希望可以在職棒場上發揮最好的實力。（編輯：張雅淨）1110711

中華職棒富邦悍將隊11日選秀選了12輪，第12輪指名與領隊林華韋（左）名字同音的穀保家商投手林華偉（右），兩名「校長」相見歡。中央社記者張新偉攝　111年7月11日
中華職棒富邦悍將隊11日選秀選了12輪，第12輪指名與領隊林華韋（左）名字同音的穀保家商投手林華偉（右），兩名「校長」相見歡。中央社記者張新偉攝　111年7月11日
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