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U18世界盃改7局制 周宗志：速度是觀察打者的重點

2022/7/15 17:00
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（中央社記者謝靜雯、實習記者顏翊昕台北15日電）U18世界盃培訓隊藍白對抗賽，今天在新北市三重棒球場舉行第2戰，總教練周宗志表示，因應國際賽賽制改為7局，這次培訓賽觀察打者的重點在於「速度」。

台灣青棒代表隊將於9月出征在美國佛羅里達州的世界盃青棒錦標賽，周宗志表示，因應國際賽賽制縮短成7局，這次打者的觀察重點在於「速度」，因為成功的跑壘可能會改變場上情勢，所以壘上的破壞性、戰術的執行能力都很重要，也是這次培訓隊選拔的重點。

周宗志指出，目前觀察到邱鑫跟陳致語都還不錯。邱鑫在穀保時就是擔任開路先鋒的角色，具有一定腳程；而陳致語腦袋很靈活，懂得運用的話，對於戰術執行會很有幫助。

另外在投手方面，周宗志也提到，考量功能性與危機處理能力，大致上對抗賽安排讓每名投手都會先發1次、後援2次；先發3局、後援各2局，總共投7局，藉此找出最合適的投手定位。

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今天的對抗賽中，白隊1局下靠著安打串聯與藍隊守備失誤，攻下8分大局，藍隊在2局上展開反擊，靠著白隊接連失誤與安打，也攻下5分，將比分差縮小到3分，之後雙方攻勢零星，都未得分，終場白隊就以8比5勝出。

白隊今天由孫易磊、林詔恩、邱緯綸依序登板，孫易磊先發投3局，失5分均為責失分；藍隊蔡昊峻、王彥恩、李致霖輪流主投，蔡昊峻先發3局失8分、4分責失，兩隊後援均未失分。（編輯：屈享平）1110715

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