亞洲盃林庭謙飆30分 台灣男籃仍不敵中國

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（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣男籃今天打了3節好球，從最多落後22分第3節追到一度只差4分，可惜第4節讓對手打出21比15攻勢，最終以80比95不敵中國，以分組第3晉級淘汰賽。

2022亞洲盃男籃賽今天在印尼雅加達進行最後一天分組預賽，台灣與中國、韓國與巴林同屬B組，賽前台灣與中國分組戰績均為1勝1負，今天比賽輸贏都不影響晉級，差別是晉級後的對手不同。

首役面對巴林轟下全場最高29分的劉錚，今天全場並未出賽，不過靠著小將林庭謙挺身，攻下最高的30分，完美填補隊友缺陣火力，而他光在首節就飆進11分，帶領球隊第1節打完以19比28緊咬。

中國隊第2節靠著一波9比0攻勢開局，且靠著高檔外圍火力，上半場團隊三分球累積9投6中，最多曾領先達22分，所幸台灣隊沒讓對手一波帶走，靠著連續攻守轉換積極搶分，加上外圍火力也逐漸復甦，上半場打完追到43比54。

台灣男籃在下半場靠著陳盈駿率先飆進三分，加上林庭謙持續發威，一度將比分追到61比65，可惜接下來沒能持續加壓，讓對手拉出9比4攻勢穩住陣腳，加上決勝節沒能成功壓制對手火力，最終仍以15分之差吞敗。

台灣隊除林庭謙的30分最高，「新台灣人」阿提諾（William Artino）也有18分、12籃板與2抄截、1阻攻，陳盈駿也繳出12分、6籃板與5助攻的全方位成績單。

台灣小組賽戰績1勝2負，在B組名列第3，接下來將與A組第2的約旦爭搶8強入場券。（編輯：張銘坤）1110716