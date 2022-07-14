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台灣男籃不敵韓國 亞洲盃吞分組首敗

2022/7/14 17:50
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（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣男籃今天守不住韓國歸化球員羅健兒，讓他全場攻下19分、12籃板，加上第2節被對手打出15比29攻勢，終場73比87吞下本屆亞洲盃男籃賽分組預賽首敗。

原訂去年舉行的亞洲盃男籃賽，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延至今年登場，台灣男籃分組與巴林、韓國與中國同組，大會取分組排名前3的隊伍晉級淘汰賽。

台灣隊首役以102比84輕取巴林，拿下分組賽首勝，今天面對強敵韓國，首節還能以20比22緊咬，沒想到第2節開始進攻當機，加上對手外線火力復甦，單節飆進3顆三分球，被對手單節拉出29比15攻勢，也陷入雙位數落後。

下半場台灣隊進攻雖有起色，不過團隊籃板以33比45落後，也無法有效壓制韓國火力，加上第4節開局對手又拉出8比2攻勢開局，台灣隊一度落後達22分，與勝利漸行漸遠。

台灣隊今天以「新台灣人」阿提諾（William Artino）的18分、7籃板最高，旅外小將林庭謙則拿下次高的10分，而首役轟下29分的劉錚，今天被對手徹底壓制，全場11投僅中2，拿7分、4籃板。

韓國歸化球員羅健兒今天出賽不到26分鐘，不過他效率驚人，累計13投8中攻下最高的19分、12籃板，而後衛李大成也拿下15分，韓國今天擊敗台灣後，在小組賽拉出2連勝，暫居分組龍頭。

台灣今天不敵韓國，目前在小組賽取得1勝1負，明天將休兵1天，預計16日（週六）晚間9時將迎戰中國。（編輯：吳協昌）1110714

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