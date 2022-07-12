劉錚29分領軍 亞洲盃男籃台灣輕取巴林開胡[影]

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台灣男籃代表隊12日靠著旅外好手劉錚（左）獨拿29分，終場以102比84擊敗巴林。（圖取自facebook.com/FIBAAsiaCup）

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（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣男籃代表隊今天靠著旅外好手劉錚個人獨拿29分，其中第3節就轟下17分，率隊甩開巴林糾纏，終場以102比84擊敗對手，在亞洲盃男籃小組賽旗開得勝。

2022亞洲盃男籃賽今天在印尼雅加達開打，預賽共分成4組進行循環，取分組前3晉級淘汰賽，而小組龍頭則直接晉級8強。

台灣以一軍陣容出戰亞洲盃男籃賽，包括旅外好手劉錚、陳盈駿都紛紛返台效力，台灣與巴林、韓國與中國同屬B組，要搶晉級門票今天與巴林之戰勢必得拿下勝利。

巴林開賽就陷入落後，不過上半場始終緊咬比數，也多次將差距縮小至個位數，半場結束前，劉錚在最後0.9秒底線接球後仰跳投命中，幫助台灣男籃以45比33保持領先。

上半場攻下12分的劉錚，在第3節開啟「飆分模式」，他單節砍進2顆三分球，個人獨拿17分，率領球隊單節拉出一波32比20攻勢，一口氣將差距擴大至20分以上，也幫助台灣隊提前奠定勝基。

除劉錚表現出色，台灣男籃後衛陳盈駿今天也攻下次高的16分，此外他還送出6次助攻，演出6次抄截，而從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病情中康復的「新台灣人」阿提諾（William Artino），也繳出15分、9籃板。

台灣隊今天旗開得勝，明將休兵一天，14日（週四）下午4時將迎戰韓國，接著再於16日（週六）晚間9時強碰中國。（編輯：吳協昌）1110712