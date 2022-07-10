籃壇新秀對抗賽 7球團觀戰為選秀鋪路

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+、T1聯盟、超級籃球聯賽（SBL）選秀會將登場，今天共7球團現身ATHLETICS Summer Pre-Pro對抗賽，觀察16名大專新秀及選秀球員表現。

今年台灣籃壇3聯盟選秀會由T1聯盟打頭陣，將於7月12日登場，SBL緊接著在7月18日舉行，而P. LEAGUE+聯盟（簡稱PLG）選秀會將在7月28日壓軸舉行。

ATHLETICS Summer Pre-Pro系列活動歷經4天高強度訓練後，今天在台藝大進行分組對抗賽，16名大專潛力新秀及選秀球員齊聚一堂，積極把握上場時間、展現個人價值，盼能吸引球團的關注。

主辦單位發布新聞稿表示，除了PLG聯盟執行長陳建州外，PLG台北富邦勇士、新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家、新北國王、桃園領航猿、T1聯盟桃園雲豹及SBL裕隆納智捷等球團皆到場觀戰，近距離觀察選秀球員及大專潛力新秀，而新北國王球員楊敬敏也以球員工會理事長身分現身考察。

對抗賽分為黑、白兩隊，各隊共有8名選手，黑隊由「雙戰神」邱子軒、曾柏喻領軍，而「137連線」白曜誠、陳品銓、劉承彥則坐鎮白隊，共進行5節、每節10分鐘的賽事，最終由黑隊以97比87獲勝。（編輯：張雅淨）1110710