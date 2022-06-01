籃球世界盃資格賽第3階段國手出爐 年輕球員為主體

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（中央社記者龍柏安台北1日電）中華籃協今天公布世界盃資格賽男籃首輪第3階段國手名單，以年輕球員為主體，陣容囊括台灣兩大職業籃球聯盟與SBL球員，本季表現出色的陳又瑋與林秉聖，雙雙都有入選。

2023世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第3階段，將於6月30日在澳洲墨爾本登場，台灣將於7月1日首戰中國，休兵一天後於7月3日碰上日本，最後一天則要再戰中國。

這次世界盃資格賽台灣男籃將由SBL超級籃球聯賽台灣啤酒總教練周俊三執掌帥印，國手名單除台灣運彩xT1聯盟球員，P. LEAGUE+聯盟也沒缺席，另有「新台灣人」阿提諾（William Artino）以及本季UBA大專籃球聯賽冠軍政大的3名球員。

值得一提的是，今年拿下T1聯盟年度抄截王的新北中信特攻後衛林秉聖，以及PLG年度抄截王、高雄鋼鐵人主控陳又瑋，雙雙入選世界盃資格賽台灣男籃名單，而本季赴日打拚的長人林郅為，也再次入選國手名單。

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台灣男籃預計將於6月6日在晧宇國際莊敬館籃球場展開集訓，15名球員包括林秉聖（特攻）、盧峻翔（領航猿）、林正（領航猿）、王子綱（台啤）、陳兆豪（台啤）、陳又瑋（鋼鐵人）、周暐宸（台銀）、孫思堯（太陽）、劉駿霆（獵鷹）、游艾喆（政大）、林彥廷（政大）、張鎮衙（政大）、唐維傑（旅美）、林郅為（旅日）、阿提諾（歸化）。

另一方面，7月12日在印尼登場的亞洲盃男籃賽，台灣也將派出旅外等一軍戰力出征，籃協強調，阿提諾在打完世界盃資格賽後將直接飛往印尼，和亞洲盃台灣男籃代表隊會合，而亞洲盃國手名單近期也將擇期公布。（編輯：張雅淨）1110601