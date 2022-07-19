鄭志龍任鋼鐵人營運長 格魯諾維奇升任總教練

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）P. LEAGUE+高雄鋼鐵人今天宣布，「籃球博士」鄭志龍出任籃球事務營運長，而首席助理教練格魯諾維奇即日起升任總教練，將聯手率領團隊前進，目標瞄準季後賽與總冠軍。

鄭志龍先前曾任台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）桃園領航猿總教練，今年3月因球隊戰績不佳而請辭，後來加入今年世界盃亞洲區資格賽台灣男籃教練團，隨台灣隊出征澳洲。

鋼鐵人今天發布新聞稿公布新人事，鄭志龍返台後加盟鋼鐵人，出任籃球事務營運長一職，負責督導球隊運作與管理，發掘、培訓球隊所需戰力。

鄭志龍指出，接下來工作主要是支持與服務總教練，提供總教練所有訓練及比賽需要的人力與資源，把球隊的資源建立運作模式與方式，讓大家在各自崗位上發揮能力。他強調，會努力讓全隊在同一條跑道上，朝同一個方向分工合作、分進合擊。

球團表示，將倚重鄭志龍在台灣籃壇的人脈與經驗，替鋼鐵人發掘與培訓所需戰力，強化鋼鐵人球員的籃球技術，也將協助鋼鐵人在南台灣的扎根與發展，加上鄭志龍曾到中國打球和執教，在兩岸有豐富的籃球事務相關經驗，對鋼鐵人的未來發展將是如虎添翼。

另外，上個球季末臨危授命接掌兵符的首席助理教練格魯諾維奇（Slavoljub Lale Gorunovic），球團公告，即日起升任總教練。

球團表示，格魯諾維奇升任總教練之後，將全權負責球隊競賽、訓練等相關工作，並向未來新任的總經理及籃球事務營運長做報告。

鋼鐵人上季無緣季後賽，格魯諾維奇指出，希望每次練習都能更加精進球員的能力，按部就班為新賽季做準備，讓球隊產生好的變化，他期許大家能打好每一場比賽，新球季目標季後賽與總冠軍。

格魯諾維奇表示，已和新的管理團隊溝通過，彼此觀念一致、溝通順暢，他相信球隊整體運作會非常順利。（編輯：張雅淨）1110719